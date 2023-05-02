Стали известны детали сделки по обмену Порядина из «Нефтехимика» в «Спартак»

«Нефтехимик» обменял нападающего Павла Порядина в «Спартак», получив защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева, а также денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», денежная компенсация составила 50 миллионов рублей.

В регулярном чемпионате КХЛ Порядин в 67 матчах набрал 37 очков (22+15), в 6 матчах плей-офф нападающий забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. 26-летний Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика» по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» и 163 (79+84) набранных очка.