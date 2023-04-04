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Сегодня, 12:05

Стали известны подробности пропажи отца хоккеиста Мичкова

Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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По информации «СЭ», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» пока не приступил к активным поискам отца хоккеиста Матвея Мичкова Андрея Мичкова.

На данный момент организация занимается только репостами и распространением информации. По их информации, Андрей Владиславович 2 апреля вышел из дома и не вернулся.

Источник заявил, что Андрей Мичков в воскресенье вечером, около 9 часов, ушел из съемной квартиры, сказал, что сейчас вернется, и пропал.

4 апреля стало известно, что в Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей. Со 2 апреля 2023 года местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно.

Матвей Мичков
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