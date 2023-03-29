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Сегодня, 21:45

Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023

Иван Торопцев
Корреспондент
ЦСКА — СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Определились все полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023.

В среду, 29 марта ЦСКА победил «Локомотив» в седьмом матче серии второго раунда и вышел в полуфинал, в котором сыграет против СКА. Первый матч этой серии состоится 2 апреля.

В другой полуфинальной паре встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Первая игра этой серии пройдет 1 апреля.

Расписание полуфинальных матчей Кубка Гагарина

Западная конференция

СКА — ЦСКА — 2 апреля, 4 апреля, 6 апреля, 8 апреля, 10 апреля*, 12 апреля*, 14 апреля*

Восточная конференция

«Ак Барс» — «Авангард» — 1 апреля, 3 апреля, 5 апреля, 7 апреля, 9 апреля*, 11 апреля*, 13 апреля*

* если потребуется

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