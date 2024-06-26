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Сегодня, 16:19

Стали известны предварительные составы на матч российских звезд НХЛ и КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представлены предварительные составы команд на матч российских звезд НХЛ и КХЛ.

Сборными НХЛ и КХЛ будут руководить тренеры Игорь Ларионов и Андрей Разин соответственно. В список участников вошли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин и другие.

Команда звезд НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Команда звезд КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

Благотворительный гала-матч пройдет 20 июля в 15.00 по московскому времени на стадионе «ЦСКА Арена».

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