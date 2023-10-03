Стали известны условия контракта новичка «Салавата Юлаева» Мелоша

«Салават Юлаев» подписал контракт до конца сезона-2023/24 с канадским защитником Николасом Мелошем.

Как стало известно «СЭ», зарплата 26-летнего игрока составит 35 миллионов рублей в год.

Также Мелош сможет заработать в качестве бонусов 2,5 миллиона рублей, если наберет 10 очков и 5 миллионов — если наберет 20 очков в регулярном чемпионате. Оба бонуса активируются при положительном показателе полезности.

В прошлом сезоне Мелош провел 64 матча в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 21 (4+17) очко.