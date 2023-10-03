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Сегодня, 15:12

Стали известны условия контракта новичка «Салавата Юлаева» Мелоша

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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«Салават Юлаев» подписал контракт до конца сезона-2023/24 с канадским защитником Николасом Мелошем.

Как стало известно «СЭ», зарплата 26-летнего игрока составит 35 миллионов рублей в год.

Также Мелош сможет заработать в качестве бонусов 2,5 миллиона рублей, если наберет 10 очков и 5 миллионов — если наберет 20 очков в регулярном чемпионате. Оба бонуса активируются при положительном показателе полезности.

В прошлом сезоне Мелош провел 64 матча в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 21 (4+17) очко.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Николас Мелош
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«Салават Юлаев» подписал контракт с канадцем Мелошем