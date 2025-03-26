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26 марта, 15:25

Стало известно, где похоронят Мартемьянова

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Известного хоккейного тренера Андрея Мартемьянова похоронят 27 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ХК «Автомобилист».

Прощание со специалистом состоится 27 марта в КРК «Уралец».

О смерти тренера на 62-м году жизни стало известно во вторник, 25 марта.

Мартемьянов — воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, он выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург», а также за словенскую «Олимпию», немецкие «Кельнер» и «Ратинген».

В КХЛ специалист возглавлял «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур».

Андрей Мартемьянов.Трусы, обманщики и равнодушные в его командах не задерживались. В память об Андрее Мартемьянове

Источник: ТАСС
Андрей Мартемьянов
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