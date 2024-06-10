Стало известно, когда канадский хоккеист Пакетт может получить паспорт РФ

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» объяснил, на какой стадии находится процесс получения российского гражданства канадским хоккеистом бело-голубых Седриком Пакеттом.

«Он пока только подал документы, и все находится на начальной стадии. Не знаю, сколько нужно ждать. Думаю, что август или сентябрь — это самые ранние сроки», — сказал Сопин «СЭ».

10 июня Сопин сообщил, что нападающий «Динамо» подал документы на получение гражданства РФ. В прошедшем сезоне КХЛ Пакетт сыграл за бело-голубых в 57 матчах регулярного чемпионата и 8 встречах плей-офф.

Александр Абустин