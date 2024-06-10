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Сегодня, 15:40

Стало известно, когда канадский хоккеист Пакетт может получить паспорт РФ

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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» объяснил, на какой стадии находится процесс получения российского гражданства канадским хоккеистом бело-голубых Седриком Пакеттом.

«Он пока только подал документы, и все находится на начальной стадии. Не знаю, сколько нужно ждать. Думаю, что август или сентябрь — это самые ранние сроки», — сказал Сопин «СЭ».

10 июня Сопин сообщил, что нападающий «Динамо» подал документы на получение гражданства РФ. В прошедшем сезоне КХЛ Пакетт сыграл за бело-голубых в 57 матчах регулярного чемпионата и 8 встречах плей-офф.

Александр Абустин

Алексей Сопин
Седрик Пакетт
ХК Динамо (Москва)
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