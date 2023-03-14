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Сегодня, 11:54

Источник: стало известно, почему игрока «Сочи» могли заподозрить в причастности к убийству

Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Артем Иванюженков в момент убийства в Подмосковье находился в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, хоккеист был в Адлере, в районе улицы Урожайной. Его алиби подтвердили свидетели и сотовые данные мобильного телефона.

Сотрудники Telegram-канала также проверили всех пассажиров, вылетавших из Москвы в Сочи в ту ночь и утром после преступления. Иванюженков Артем Борисович среди них отсутствовал. Источник в Росавиации подтвердил, что частных полетов из Москвы в Сочи в тот период не совершалось.

Как сообщил источник, путаница, связавшая имя игрока с этим происшествием, могла возникнуть из-за показаний свидетеля, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который заявил, что видел в кафе человека, похожего на сына депутата. Также есть вероятность, что сотрудники полиции в ту ночь общались с братом Артема Иванюженкова — Антоном, который старше на 5 лет.

Артем Иванюженков
КХЛ
ХК Сочи
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