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Сегодня, 20:41

Стало известно состояние отправленного в больницу форварда «Металлурга» Вовченко

Михаил Скрыль
Корреспондент
Даниил Вовченко.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в интервью «СЭ» прокомментировал состояние здоровья партнера по команде Даниила Вовченко, который получил травму в матче Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком».

— Есть информация о состоянии Даниила Вовченко?

— Сейчас сложно сказать. Он поехал в больницу делать МРТ. Пришел в себя. У меня была похожая травма. Ты вроде в себе, но только через несколько часов очухиваешься. Главное, что он пришел в себя, — сказал Петунин «СЭ».

28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

Александр Петунин
Даниил Вовченко
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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