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Сегодня, 20:23

Галиев: «Не укладывается в голове, что с такими нападающими «Ак Барс» так мало забивал»

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Экс-нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил игру казанской команды в прошлом сезоне.

«С такими нападающими мы так мало забивали! Это не укладывается в голове. Тем более, что систему по сравнению с предыдущим сезоном мы не меняли. Ворота такие же остались, шайба осталась шайбой. Сначала доходим до финала, а потом вылетаем в первом раунде. У меня такое уже было, после чемпионского сезона «Ак Барса» в 2019 году. Наверное, и у ЦСКА похожая ситуация — эмоции все отдали чемпионству», — цитирует Галиева Sport24.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Автомобилисту» в серии до четырех побед (1-4).

Источник: Sport24
Станислав Галиев
Хоккей
ХК Ак Барс
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