Нападающий «Авангарда» Галиев: «В команде руки ни у кого не опускаются»

Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев отметил, что у игроков команды не опускаются руки на фоне неудачного старта в сезоне.

«Привыкли ли к требованиям Звягина? Конечно, с первых дней все было понятно. Мы каждый день смотрим видео, он постоянно нам подсказывает, мы все разбираем. Думаю, вопросов по системе ни у кого нет. Руки ни у кого не опускаются. Если у тебя опустились руки, то можешь вещи собирать. Я вижу ребят в раздевалке, я в них верю. Я не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей. Мы бьёмся и стараемся», — приводит слова Галиева Metaratings.ru.

«Авангард» в 14 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омичи сыграют на выезде с «Металлургом». Матч состоится 12 октября.