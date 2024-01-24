Старший тренер ЦСКА Якубов — о победе над минским «Динамо»: «Молодцы, что забили, но этого мало»

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов, исполнявший функции главного тренера в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1), подвел итоги матча. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пропустил матч по состоянию здоровья.

— Достаточно сложная игра, минское «Динамо» играло очень здорово, — начал тренер. — Было впечатление, будто разучились играть в обороне. Есть над чем работать. Ребята молодцы, что забили, но мне кажется, что этого мало, учитывая наше мастерство и наших исполнителей.

— Игра в первом периоде большую часть времени проходила возле ворот соперника, однако именно минское «Динамо» ушло на перерыв с преимуществом в одну шайбу. С чем связана такая игра?

— Мы готовились к этой игре, не смогли забить, к сожалению. Так бывает, это хоккей.

ЦСКА набрал 61 очко за 54 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице «Запада». У «Динамо» 53 очка в 54 встречах и 8-я строчка.

(Анна Бирюкова)