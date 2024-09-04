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Сегодня, 20:45

Стартует второй сезон FONBET OVERTIME. Новые герои матчей и новые акции для болельщиков

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В 17-м сезоне КХЛ-2024/25 лига совместно с титульным партнером FONBET продолжит обращать внимание спортивного сообщества на ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а болельщики — выбирать своих героев.

FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. Нерв игры, готовой остановиться в любую секунду, непередаваемые эмоции спортсменов и болельщиков на ледовых аренах и у экранов — овертайм и буллитная серия для многих являются любимым отрезком хоккейного матча. Игрок, определивший исход встречи, становится героем FONBET OVERTIME. По итогам сезона победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится лучшим из лучших — героем года.

Чтобы увековечить яркие игровые моменты, была выпущена лимитированная коллекция хоккейных карточек работы современных российских художников. На церемонии закрытия сезона FONBET чемпионата КХЛ-2023/24 героем года был признан нападающий Василий Атанасов («Торпедо»).

В сезоне-2023/24 было сыграно 195 овертаймов, чаще остальных команд в них принимали участие хоккеисты московского «Динамо» (24). Рулевой бело-голубых Алексей Кудашов стал самым побеждающим в овертаймах тренером (16). Самым эффективным игроком стал нападающий омского «Авангарда» Рид Буше, на его счету шесть решающих шайб в овертайме и победный буллит. Голкипер Даниил Исаев стал главным специалистом по победам в своем амплуа (10).

В новом сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут не только участвовать в розыгрыше ценных призов и фрибетов, но и копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта.

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