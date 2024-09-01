Хоккеист Да Коста — о спорте во Франции: «По-настоящему популярен только футбол»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» оценил популярность разных видов спорта во Франции.

— Олимпиада в Париже — грандиозное событие для страны?

— Это очень важно. Много видов спорта, красочная церемония открытия. Не все, конечно, было окей, но тем не менее. Для Парижа и спорта во Франции — это очень важное событие. Спорт в стране не так значим для населения. И когда Франция принимала Олимпийские игры, к спорту появилось больше интереса. Считаю, что это очень важно. Дети могут начать заниматься разными видами спорта.

— Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...

— Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял. Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации.

— Почему?

— Потому что в газетах пишут то, что люди хотят читать. Все во Франции обожают футбол. Все читают статьи об этом. Баскетбол не так интересен, поэтому о нем и пишут меньше. А так можно просто потерять читателей.