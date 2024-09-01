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Сегодня, 14:50

Хоккеист Да Коста — о спорте во Франции: «По-настоящему популярен только футбол»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» оценил популярность разных видов спорта во Франции.

— Олимпиада в Париже — грандиозное событие для страны?

— Это очень важно. Много видов спорта, красочная церемония открытия. Не все, конечно, было окей, но тем не менее. Для Парижа и спорта во Франции — это очень важное событие. Спорт в стране не так значим для населения. И когда Франция принимала Олимпийские игры, к спорту появилось больше интереса. Считаю, что это очень важно. Дети могут начать заниматься разными видами спорта.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Я хочу играть в России до конца карьеры. Мотивация — Кубок Гагарина». Интервью француза Да Косты

— Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...

— Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял. Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации.

— Почему?

— Потому что в газетах пишут то, что люди хотят читать. Все во Франции обожают футбол. Все читают статьи об этом. Баскетбол не так интересен, поэтому о нем и пишут меньше. А так можно просто потерять читателей.

Стефан Да Коста
ХК Автомобилист
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  • оппонент

    Ну уж не только. Регбийный французский чемпионат считается сильнейшим в Европе.

    01.09.2024