Да Коста сравнил Илью Набокова с Сорокиным: «Они очень спокойны, не психуют после пропущенных голов»

Сегодня, 14:20
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.
— Что скажете о «Металлурге»? Чем эта команда выделялась?
— Это очень быстрая команда. Играла быстро и умно, хорошо двигала шайбу. Самое главное, что они очень быстрые.
— Что не получилось в седьмой игре с «Металлургом»?
— Не знаю. Просто играли две команды, которые очень хорошо проводили плей-офф. «Металлург» выиграл Кубок — этим все сказано. Мы тоже играли хорошо, но иногда не хватало удачи.
— Вратарь Илья Набоков вас впечатлил?
— Он очень хорошо играл в плей-офф. И у нас Евгений Аликин тоже много выручал. Наши вратари нам тоже очень много помогают.
— Набокова можно сравнить с Ильей Сорокиным, когда он играл за ЦСКА?
— Да. Он и Сорокин очень спокойны. У них нет лишних нервов. После пропущенных голов они не психуют, не падают духом.