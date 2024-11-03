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Сегодня, 02:46

Никулин: «Не тяжело прожить на 30 тысяч в месяц»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Степан Никулин ответил на слова голкипера «Зенита» Евгения Латышонка о том, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

«Можно и в меньшую сумму уложиться, если тебя на базе кормят, и ты живешь там же. На бензин только тратишься, чтобы до арены доехать и все. В таком случае не тяжело прожить на 30 тысяч в месяц», — цитирует Metaratings.ru Никулина.

Ранее также экс-защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц больше 1 миллиона рублей.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. Вратарь провел за питерский клуб 12 матчей, пропустил 6 мячей и 8 игр отстоял на ноль.

Евгений Латышонок. Латышонок: «Мне хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни»

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ХК Локомотив (Ярославль)
Евгений Латышонок

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