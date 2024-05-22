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Сегодня, 08:27

Степанов: «Ак Барсу» не хватило сплоченности»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барса» Александр Степанов поделился мнением о выступлении «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

«Чего не хватило «Ак Барсу» в прошлом сезоне? Мое мнение — команде не хватило сплоченности. У нее был боевой состав, ребята должны были найти необходимые слова и договориться между собой. Зинэтула Хайдарович — тренер-мотиватор. Он многое выиграл. Думаю, он не говорил всякую ерунду, а, наоборот, вел команду к победе», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Автомобилисту», проиграв серию со счетом 1-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-stepanov-ak-barsu-ne-hvatilo-splochennosti/
КХЛ
ХК Ак Барс
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