Степанов: «Ак Барсу» не хватило сплоченности»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов поделился мнением о выступлении «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

«Чего не хватило «Ак Барсу» в прошлом сезоне? Мое мнение — команде не хватило сплоченности. У нее был боевой состав, ребята должны были найти необходимые слова и договориться между собой. Зинэтула Хайдарович — тренер-мотиватор. Он многое выиграл. Думаю, он не говорил всякую ерунду, а, наоборот, вел команду к победе», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Автомобилисту», проиграв серию со счетом 1-4.