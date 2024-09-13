Кэмпфер: «У «Трактора» есть ядро молодых игроков, а это интересно для меня, как хоккеиста»

Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказала, почему решил перейти в челябинский клуб.

«Не думаю, что финансовая сторона вопроса имела значение. Я отношусь с огромным уважением к Казани и «Ак Барсу». Благодарен им за теплый прием меня и моей семьи, за их отношение к нам на протяжении всего сезона. После общения с генеральным менеджером «Трактора», главным тренером команды, Заком Фукале, Бадди Робинсоном...

Сикьюра на тот момент еще не подписался в «Трактор». Я общался с ребятами, которые уже играли за «Трактор», они отзывались о клубе только положительно, также положительно отзывались и о Челябинске, и самом о коллективе. В прошлом году «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, у команды есть ядро молодых игроков, а это интересно для меня, как хоккеиста. И теперь в этой команде еще и такой хороший тренер.

По ходу предсезонных сборов мы выстраивали наш стиль игры, адаптировались на пути к нашей цели. Стиль игры, главный тренер, генеральный менеджер, тот факт, что мне было бы комфортно в команде и городе — все это было важно. Теперь я делаю все, чтобы быть тем игроком, который будет помогать команде», — цитирует Metaratings.ru Кэмпфера.