Стоимость «СКА-Арены» составляет около 60 миллиардов рублей

Генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о новом объекте спорта, построенном в Санкт-Петербурге. 26 ноября на «СКА-Арене» состоится тестовый матч между студенческими командами, а 9-10 декабря — ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023.

«Арена строилась три года, вмещает она более 21 тысячи зрителей, при трансформации вместимость доходит до 23 тысяч, площадь — 180 тысяч квадратных метров. Есть большая зона для команды-хозяйки, зоны малой ледовой арены, спортивного фитнеса, 25-метровый бассейнсогласно госэкспертизе стоимостьарены — около 60 миллиардов рублей», — приводит слова Сватковского ТАСС.

Также, по словам директора «СКА-Арены», на матче студенческих коллективов главная задача — протестировать инженерные позиции объекта, совместно с КХЛ провести взаимодействие команд, чтобы на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2023 принять свыше 20 тысяч зрителей.

Строительство «СКА-Арены» продолжалось с 2020 по 2023 год.