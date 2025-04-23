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Допинг

Сегодня, 16:24

Сторона Голышева ждет документы от РУСАДА по ситуации с положительной допинг-пробой

Микеле Антонов
Корреспондент
Анатолий Голышев.
Фото photo.khl.ru
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Агент нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе хоккеиста.

«Мы вообще не в курсе. Ничего не знаем. Ждем документов от РУСАДА. Пока не понимаем, что там происходит. Выясним, что, как — будем разбираться», — сказал Бабаев «СЭ».

Ранее «Советский спорт» сообщил, что форвард был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, сданной после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

В этом сезоне 30-летний Голышев принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, в которых набрал 38 (14+24) очков.

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Анатолий Голышев
КХЛ
Шуми Бабаев
РУСАДА
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