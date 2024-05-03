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Сегодня, 12:37

Суд обязал «Локомотив» выплатить 80 тысяч рублей пострадавшей от броска шайбы болельщице

Алина Савинова
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Ярославский областной суд обязал ассоциацию «Хоккейный клуб «Локомотив» выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей болельщице, которой в лицо попала шайба на домашнем матче команды.

Инцидент произошел в январе 2023 года на игре между «Локомотивом» и «Трактором». В концовке третьего периода хоккеист ярославской команды случайно выбросил шайбу за пределы площадки, и она попала в лицо сидевшей на трибуне девушки. Болельщица получила травму челюсти, и ей была сделана операция.

Пострадавшая обратилась в суд после отказа «Локомотива» выплатить ей 98 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика Ассоциация «Хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей», — говорится в группе пресс-службы Ярославского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в результате травмы челюсти девушка не могла говорить и питалась жидкой пищей через трубочку.

Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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