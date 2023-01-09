Суд отклонил жалобу генподрядчика новой арены «Сибири» на многомиллионный штраф за срыв сроков строительства

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защиты гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана, оштрафованного на 106 миллионов рублей за срыв сроков строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

«По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тысяч 604 рублей 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

Суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам.

Генеральный подрядчик строительства должен был сдать объект 31 августа 2022 года. На 1 сентября объем выполненных работ по контракту составил 46%.