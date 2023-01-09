Суд отклонил жалобу генподрядчика новой арены «Сибири» на многомиллионный штраф за срыв сроков строительства

Сегодня, 15:55
Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защиты гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана, оштрафованного на 106 миллионов рублей за срыв сроков строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».
«По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тысяч 604 рублей 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.
Суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам.
Генеральный подрядчик строительства должен был сдать объект 31 августа 2022 года. На 1 сентября объем выполненных работ по контракту составил 46%.