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Сегодня, 15:55

Суд отклонил жалобу генподрядчика новой арены «Сибири» на многомиллионный штраф за срыв сроков строительства

Иван Шитик
Корреспондент
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Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защиты гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана, оштрафованного на 106 миллионов рублей за срыв сроков строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

«По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тысяч 604 рублей 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

Суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам.

Генеральный подрядчик строительства должен был сдать объект 31 августа 2022 года. На 1 сентября объем выполненных работ по контракту составил 46%.

Источник: https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/sud-otklonil-zhalobu-zashchity-direktora-firmy-genpodryadchika-stroitelstva-ledovoy-areny-v-novosibirske-na-shtraf-v-106-mln-rubley-za-sryv-srokov
ХК Сибирь
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