Суд приговорил форварда Лукина к штрафу в 2,2 миллиона рублей по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии

Сегодня, 10:05
Ленинский районный суд Уфы вынес решение по делу форварда «Югры» Владислава Лукина.
Как сообщает ТАСС, суд в Уфе приговорил хоккеиста к штрафу в 2,2 миллиона рублей за дачу взятки за уклонение от службы в армии.
Ранее 25-летний Лукин признал свою вину по этому делу и раскаялся.
Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвинялись хоккеисты Михаил Воробьев и Анвар Сулейманов. Сулейманова суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а Воробьев был оштрафован на 2 миллиона рублей.