Суд приговорил форварда Лукина к штрафу в 2,2 миллиона рублей по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии

Ленинский районный суд Уфы вынес решение по делу форварда «Югры» Владислава Лукина.

Как сообщает ТАСС, суд в Уфе приговорил хоккеиста к штрафу в 2,2 миллиона рублей за дачу взятки за уклонение от службы в армии.

Ранее 25-летний Лукин признал свою вину по этому делу и раскаялся.

Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвинялись хоккеисты Михаил Воробьев и Анвар Сулейманов. Сулейманова суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а Воробьев был оштрафован на 2 миллиона рублей.