Суд приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно по делу о взятке в военкомате

5 сентября, 08:55
Ленинский районный суд Уфы вынес решение по делу бывшего вратаря «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова.
Как сообщает издание РИА «Новости Спорт», суд Уфы приговорил экс-хоккеиста к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года по делу о покушении на подкуп сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии.
Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова заявила, что не намерена обжаловать приговор суда.
Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвиняются хоккеисты Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
Воробьев свою вину уже признал и заявил о готовности служить в армии. Дело против Лукина суд начнет рассматривать 22 сентября.