Суд приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно по делу о взятке в военкомате

Ленинский районный суд Уфы вынес решение по делу бывшего вратаря «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова.

Как сообщает издание РИА «Новости Спорт», суд Уфы приговорил экс-хоккеиста к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года по делу о покушении на подкуп сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии.

Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова заявила, что не намерена обжаловать приговор суда.

Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвиняются хоккеисты Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

Воробьев свою вину уже признал и заявил о готовности служить в армии. Дело против Лукина суд начнет рассматривать 22 сентября.