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Сегодня, 16:34

Судьи отменили гол «Локомотива» в концовке матча финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

Алина Савинова
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Судьи отменили гол «Локомотива» в концовке третьего периода второго матча финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

На последней секунде игры заброшенной шайбой отметился нападающий ярославской команды Георгий Иванов, однако гол не был засчитан из-за паса рукой в исполнении Мартина Герната. Таким образом, ярославцы не могли сравнять счет в этой встрече. Матч завершился победой «Магнитки» (1:0).

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Металлурга». Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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