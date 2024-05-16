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Сегодня, 09:57

Судницин завершил игровую карьеру и стал старшим тренером вратарей «Металлурга»

Алина Савинова
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«Металлург» объявил о назначении Александра Судницина на должность старшего тренера вратарей команды.

36-летний россиянин с 2023 года выступал за магнитогорский клуб. В прошлом сезоне он провел пять матчей за «Металлург».

«Сегодня Александр Львович официально завершает игровую карьеру и переходит на новую должность. Поздравляем с назначением и желаем удачи в дальнейшей работе!», — говорится в заявлении клуба.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. Магнитогорская команда выиграла финальную серию у «Локомотива» со счетом 4-0.

Источник: https://t.me/metallurgmgn/18550
Александр Судницин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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