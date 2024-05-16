Судницин завершил игровую карьеру и стал старшим тренером вратарей «Металлурга»

«Металлург» объявил о назначении Александра Судницина на должность старшего тренера вратарей команды.

36-летний россиянин с 2023 года выступал за магнитогорский клуб. В прошлом сезоне он провел пять матчей за «Металлург».

«Сегодня Александр Львович официально завершает игровую карьеру и переходит на новую должность. Поздравляем с назначением и желаем удачи в дальнейшей работе!», — говорится в заявлении клуба.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина-2024. Магнитогорская команда выиграла финальную серию у «Локомотива» со счетом 4-0.