Судья матча КХЛ нецензурно потребовал от тренера «Авангарда» Кравца закрыть рот. Он оказался его бывшим игроком

Судья КХЛ Денис Наумов нецензурно высказался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в гостевом матче с «Амуром» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, специалист обратился к арбитру, на что Наумов дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.

В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени.

«Это все на совести судей. К сожалению, этот человек мой воспитанник. Он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть. Может быть он по-прежнему обижен на меня», — сказал Кравец после игры.

От более подробных комментариев тренер отказался, объяснив это нежеланием получать штраф в 300 тысяч рублей за критику судей.

Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.

Ранее в Госдуме РФ предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в Федерацию хоккея России.