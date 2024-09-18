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18 сентября, 22:52

Супруга Кузьмина — о здоровье хоккеиста: «Состояние стабильное, будем думать о перевозке в Москву»

Алина Савинова
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Супруга форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Кристина рассказала о состоянии здоровья хоккеиста после травмы, полученной в матче с «Авангардом».

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждем ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву», — приводит слова девушки телеграм-канал Mash Batash.

Форвард &laquo;Салавата&raquo; Глеб Кузьмин ударился головой в&nbsp;борт. Ужас в Уфе. Игрок «Салавата» ударился головой в борт, его увезли на носилках

Она также отметила, что форвард пока может только лежать, но он не падает духом и рассчитывает на скорое возвращение на лед.

В матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» (4:2) 27-летний Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев

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