Супруга Кузьмина — о здоровье хоккеиста: «Состояние стабильное, будем думать о перевозке в Москву»

Супруга форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Кристина рассказала о состоянии здоровья хоккеиста после травмы, полученной в матче с «Авангардом».

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждем ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву», — приводит слова девушки телеграм-канал Mash Batash.

Она также отметила, что форвард пока может только лежать, но он не падает духом и рассчитывает на скорое возвращение на лед.

В матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» (4:2) 27-летний Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.