Сегодня, 09:15
Нападающий Егор Сурин, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2024 под 22-м номером, в интервью «СЭ» рассказал о поздравлении от главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина.
— Поздравлению от Игоря Никитина удивились?
— Я думал, что он мне напишет, а он позвонил. Было очень приятно. Игорь Валерьевич сказал важные слова, что нельзя расслабляться и надо правильно отнестись к выбору на драфте.
— Какие качества за лето надо улучшить, чтобы в новом сезоне закрепиться в основе «Локомотива»?
— Ваш вопрос очень напоминает скаутский. Назову три вещи: бросок, катание и «физика». До идеала их довести невозможно.
— А до уровня КХЛ — возможно за ближайшее время?
— Я готов к этому! Все лето тренируюсь почти без отдыха. А впереди еще предсезонка.