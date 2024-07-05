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Сегодня, 09:15

Проспект «Нэшвилла» Сурин — о поздравлениях от Никитина: «Он сказал, что нельзя расслабляться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий Егор Сурин, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2024 под 22-м номером, в интервью «СЭ» рассказал о поздравлении от главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина.

— Поздравлению от Игоря Никитина удивились?

— Я думал, что он мне напишет, а он позвонил. Было очень приятно. Игорь Валерьевич сказал важные слова, что нельзя расслабляться и надо правильно отнестись к выбору на драфте.

— Какие качества за лето надо улучшить, чтобы в новом сезоне закрепиться в основе «Локомотива»?

— Ваш вопрос очень напоминает скаутский. Назову три вещи: бросок, катание и «физика». До идеала их довести невозможно.

— А до уровня КХЛ — возможно за ближайшее время?

— Я готов к этому! Все лето тренируюсь почти без отдыха. А впереди еще предсезонка.

Егор Сурин. «Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нэшвилл Предаторз
Егор Сурин
Игорь Никитин
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