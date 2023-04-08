Сушинский назвал проблему «Авангарда»

Бывший игрок «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский рассказал, что участь омичей в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ предрешена.

«Что случилось с «Авангардом» в двух домашних матчах? Оба проиграли. Каких-то глобальных проблем у «Авангарда» нет. Одна только — надо забивать. Здорово сыграла в третьем матче Казань. Они по классике Билялетдинова выиграли: терпели, терпели, забили одну, заковыряли, выиграли 1:0. А козырь омичей — сильное большинство — не сработал. Можно ли взломать оборону «Ак Барса»? Ну, конечно. Если бы не было, зачем на лед выходить? «Авангард» же в первом матче отыгрался с 0:2. За три секунды до сирены счет сравнял. Да, в овертайме проиграли, но ключи к чужим воротам нашли. В третьем матче вообще, считаю, у Казани не особо много шансов было. «Авангард» все контролировал, доминировал. Просто упустил победу. А в последней игре не реализовали свое большинство. Да и другие пятерки должны помогать. «Ак Барсу» осталась одна победа до успеха в серии, омичам — три. Значит, надо выиграть три раза», — приводит слова Сушинского «РБ Спорт».

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.