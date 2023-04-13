Сушинский объяснил, почему СКА проиграл ЦСКА

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал поражение петербургской команды от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (2-4).

«Где Жафяров, Ожиганов и Гусев? Где те, кто тащил команду весь сезон? Почему придумываются какие-то отговорки для лохов? Про пиво еще придумали. Куда дели основной состав, который должен тащить в самые нужные минуты? Ответа нет.

Конечно, это не Минск; это ЦСКА, которых нужно обыгрывать еще и тактикой. Опыта боевого у Ротенберга практически нет. Вот два фактора, погубившие СКА: загадочное отсутствие лидеров и отсутствие опыта у главного тренера», — приводит Sport24 слова Сушинского.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.