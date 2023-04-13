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Сегодня, 03:07

Сушинский объяснил, почему СКА проиграл ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал поражение петербургской команды от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (2-4).
«Где Жафяров, Ожиганов и Гусев? Где те, кто тащил команду весь сезон? Почему придумываются какие-то отговорки для лохов? Про пиво еще придумали. Куда дели основной состав, который должен тащить в самые нужные минуты? Ответа нет.

Конечно, это не Минск; это ЦСКА, которых нужно обыгрывать еще и тактикой. Опыта боевого у Ротенберга практически нет. Вот два фактора, погубившие СКА: загадочное отсутствие лидеров и отсутствие опыта у главного тренера», — приводит Sport24 слова Сушинского.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА. Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?
Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-12-sushinskiy-dva-faktora-pogubivshiye-ska-zagadochnoye-otsutstviye-liderov-i-otsutstviye-opyta-u-glavnogo-trenera
Максим Сушинский
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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