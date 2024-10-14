Сушинский объяснил спад в игре «Авангарда» в этом сезоне

Сегодня, 15:52
Бывший форвард «Авангарда» Максим Сушинский предположил, с чем связан неудачный старт омского клуба в FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25.
«Низкая результативность связана с обороной. От нее плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард». Здесь все кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее. Когда ведешь в счете, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация. Пытаешься догнать, а пропускаешь еще и еще. У команды сейчас ментальная проблема, которая пройдет, и все забудут неудачную серию. Такое бывает у всех клубов. На «Авангард» давит результат, и хоккеисты думают об этом», — цитирует Сушинского Legalbet.
Чемпион мира считает, что у «Авангарда» в скором времени все наладится и команда вернется в зону плей-офф.
После 15 матчей «ястребы» с 11 очками располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|14
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11