Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»

Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о серьезной травме, полученной весной.

— Слышал, в апреле, играя в хоккейной медиалиге за команду «Чисто Питер», вы сломали четыре ребра. Кто-то в борт впечатал?

— Нет. Несчастный случай. Убегаю от соперника, выкатываюсь на вратаря, убираю шайбу в сторону, и... Наверное, на льду была трещина. Мыском зацепился, потерял равновесие, улетел в борт. Елки-палки, да я за всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!

— Ну и ну.

— Сначала думал, четыре ребра сломано. А после рентгена выяснилось — семь! Плюс вывих ключицы. Три дня в больнице провел. Не мог ни лечь, ни повернуться. Спал полусидя.

Слава богу, сейчас все в порядке. Уже играю в падел, кручу велосипед. Надеюсь, и возвращение на лед не за горами.