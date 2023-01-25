Сушинский: «Если «Авангард» окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос, какой результат команды из Омска поможет сохранить свои посты генеральному менеджеру Рашиду Хабибулину и главному тренеру Михаилу Кравецу.

«Все прекрасно знают, что будущее обоих зависит от решения одного человека — председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова. Какой результат он признает успешным, известно только ему. Если же вам интересно мое мнение, то оно такое: если команда окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат, особенно после такого неровного чемпионата. Выигрывать каждый год невозможно, а финал конференции вполне приемлем. При этом я не говорю, что омичи не способны стать чемпионами. Плей-офф — это такая вещь, что можно выиграть и с составом похуже, а можно вылететь в первом раунде с составом лучше. Очень много мелочей, которые складываются в общую картину», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

На данный момент «Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 53 матчах.

Сегодня, 25 января, омская команда сыграет против «Трактора». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.