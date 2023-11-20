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Сегодня, 15:31

Сушинский: «Футболисты будут на Матче звезд КХЛ? Смешно»

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что думает о том, что экс-игроки Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут тренерами команд на Матче звезд КХЛ.

«Футболисты будут на Матче звезд КХЛ? Смешно. Но это привлечет новых болельщиков. Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается. Не вижу тут каких-то противоречий. Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят в хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве. КХЛ развлекается и правильно делает», — цитирует Сушинского Sport24.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-597628-smeshno-no-eto-privlechet-novykh-bolelshchikov-sushinskiy-o-futbolistakh-na-matche-zvezd-kkhl
Максим Сушинский
КХЛ
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