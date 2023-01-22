Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:12

Сушинский: «Немного удивлен, что Варфоломеев до сих пор еще не стал лидером топ-клуба»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о перспективах нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева и форварда «Металлурга» Дениса Зернова.

«В 2018 году скауты «Авангарда» плотно поработали по Варфоломееву и Зернову и дали положительные рекомендации, — цитирует Betonmobile.ru Сушинского. — Оба были молоды, перспективны, их потенциал еще не был раскрыт полностью. Поэтому мы начали бороться за обоих, поговорили с ними, узнали, хотят ли они вообще в «Авангард». Оба проявили заинтересованность, но в силу обстоятельств доехал до нас только Зернов. Что же касается Варфоломеева, то, честно говоря, немного удивлен, что он до сих пор еще не стал лидером какого-нибудь российского топ-клуба. А потенциал у парня огромный. Надо только поработать с физической формой. В каком смысле? Избавиться от лишнего веса».

Также специалист предположил, как уменьшение лимита на легионеров скажется на карьере Варфоломеева.

«Уменьшение лимита даст возможности всем, кроме российского хоккея. Что же касается Варфоломеева, то, понятно, что если у человека есть амбиции, реализовать их в Минске будет тяжелее, чем в российском клубе. Но я пока не уверен, что речь о топ-клубе. Да, игрок хорошо себя зарекомендовал в «Динамо», вышел на ведущие роли. И если удастся получить в Минске хороший контракт, возможно, он захочет развиваться там и дальше, а уже потом возвращаться в Россию, когда будет готов стать лидером топ-клуба. Хотя этот момент, может быть, уже на самом деле и наступил — как в его голове, так и по мнению клубов. Посмотрим», — резюмировал он.

Источник: Betonmobile.ru
Денис Зернов
Максим Сушинский
Павел Варфоломеев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ларионов: «Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря»

Коробов — о матче против «Северстали»: «Главное, не бояться ответственности и выполнять тренерские установки»