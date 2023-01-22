Сушинский: «Немного удивлен, что Варфоломеев до сих пор еще не стал лидером топ-клуба»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о перспективах нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева и форварда «Металлурга» Дениса Зернова.

«В 2018 году скауты «Авангарда» плотно поработали по Варфоломееву и Зернову и дали положительные рекомендации, — цитирует Betonmobile.ru Сушинского. — Оба были молоды, перспективны, их потенциал еще не был раскрыт полностью. Поэтому мы начали бороться за обоих, поговорили с ними, узнали, хотят ли они вообще в «Авангард». Оба проявили заинтересованность, но в силу обстоятельств доехал до нас только Зернов. Что же касается Варфоломеева, то, честно говоря, немного удивлен, что он до сих пор еще не стал лидером какого-нибудь российского топ-клуба. А потенциал у парня огромный. Надо только поработать с физической формой. В каком смысле? Избавиться от лишнего веса».

Также специалист предположил, как уменьшение лимита на легионеров скажется на карьере Варфоломеева.

«Уменьшение лимита даст возможности всем, кроме российского хоккея. Что же касается Варфоломеева, то, понятно, что если у человека есть амбиции, реализовать их в Минске будет тяжелее, чем в российском клубе. Но я пока не уверен, что речь о топ-клубе. Да, игрок хорошо себя зарекомендовал в «Динамо», вышел на ведущие роли. И если удастся получить в Минске хороший контракт, возможно, он захочет развиваться там и дальше, а уже потом возвращаться в Россию, когда будет готов стать лидером топ-клуба. Хотя этот момент, может быть, уже на самом деле и наступил — как в его голове, так и по мнению клубов. Посмотрим», — резюмировал он.