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Сегодня, 15:53

Сушинский полагает, что Курьянову может быть тяжело на посту президента «Авангарда»

Алина Савинова
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что Антону Курьянову может быть тяжело руководить омским клубом в качестве президента, если его назначат на эту должность.

«Если мы говорим о должности генменеджера, то он справится. Антон очень харизматичный и крепкий парень в плане психики, со стержнем, пускай он общается мягко. В плане ведения других бизнес-процессов ему будет тяжело. Думаю, какая-то управленческая команда после изменений в руководстве останется», — приводит ТАСС слова Сушинского.

25 мая Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда». Он занимал эту должность с марта 2018 года. Сообщалось, что место Крылова может занять Курьянов, занимающий в настоящее время пост генерального менеджера омского клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/17841923
Антон Курьянов
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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