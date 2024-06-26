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Сегодня, 19:30

Сушинский предположил, кем станет Дацюк после завершения профессиональной карьеры

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Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Павла Дацюка.

«Его решили ввести в Зал хоккейной славы, и это точно стопроцентное попадание. Только великих игроков туда вводят, и Павел это заслужил. Он выиграл вообще все, что возможно. Павел — чемпион России, победитель Олимпийских игр и чемпионата мира, плюс у него две победы в Кубке Стэнли. Сложно сказать, увидим ли мы Пашу в роли тренера в будущем. Непонятно, готов или не готов он к этому, но как функционера, может быть, мы его и увидим», — сказал Сушинский «СЭ».

45-летний олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли не играл с 2021 года, но о завершении карьеры ранее не объявлял. 25 июня Дацюк был включен в Зал хоккейной славы.

Денис Сафронов

Максим Сушинский
Павел Дацюк
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