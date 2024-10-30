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Сегодня, 18:27

Сушинский прокомментировал рекорд Шипачева в КХЛ

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Бывший игрок «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал бомбардирский рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева в КХЛ.

«Я точно не думал о том, побьет ли Шипачев рекорд Мозякина или не побьет. Обоих хорошо знаю, хорошо к ним отношусь, но борьба честная и достойная», —приводит слова Сушинского Vprognoze.ru.

29 октября Шипачев в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко и обошел Сергея Мозякина (928) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

За карьеру в КХЛ Шипачев также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

Источник: Vprognoze.ru
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)

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