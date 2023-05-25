Сушинский: «Зачем Крылову уходить из «Авангарда»? Он был только наблюдателем за процессами в клубе»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на новость об уходе Александра Крылова с должности председателя правления омского клуба.

«Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно. Удивлен, что он передал управление Курьянову, но у него точно не будет столько полномочий, какие были у Крылова», — приводит Sport24 слова Сушинского.

25 мая Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда». Он занимал эту должность с марта 2018 года. Место Крылова займет Антон Курьянов, который до этого занимал должность генерального менеджера омского клуба.