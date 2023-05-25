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Сегодня, 14:44

Сушинский: «Зачем Крылову уходить из «Авангарда»? Он был только наблюдателем за процессами в клубе»

Алина Савинова
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на новость об уходе Александра Крылова с должности председателя правления омского клуба.

«Это как-то даже смешно звучит. Зачем ему уходить из клуба? Он был только наблюдателем за процессами в клубе, зарплату не получал. Как-то это странно. Удивлен, что он передал управление Курьянову, но у него точно не будет столько полномочий, какие были у Крылова», — приводит Sport24 слова Сушинского.

25 мая Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда». Он занимал эту должность с марта 2018 года. Место Крылова займет Антон Курьянов, который до этого занимал должность генерального менеджера омского клуба.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-05-25-sushinskiy-zachem-krylovu-ukhodit-iz-avangarda-on-byl-tolko-nablyudatelem-za-protsessami-kak-to-eto-stranno
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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