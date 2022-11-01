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Сегодня, 16:13

Сушинский — о возвращении Гусева в СКА: «Очевидно, что он хотел вернуться в НХЛ, но не смог»

Алина Савинова
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский отреагировал на новость о возвращении нападающего Никиты Гусева в СКА.

«Очевидно, что он хотел вернуться в НХЛ, но не смог. Все-таки Гусеву уже 30 лет. Когда, как не сейчас, делать последнюю попытку заиграть за океаном? Дальше ждать просто некуда. Никита хотел подписать контракт с одним из клубов лиги, но так ни с кем и не договорился. Не поедет же он просто туда играть в свое удовольствие. Неслучайно он не стал сразу оформлять соглашение со СКА. Очевидно, он искал варианты, а когда ничего не нашел, вернулся в Россию», — приводит RT слова Сушинского.

Сегодня, 1 ноября, появилась официальная информация о том, что СКА подписал контракт с Гусевым. Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано на два года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1068728-sushinskii-gusev-ska-nhl
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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