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КХЛ

Сегодня, 10:37

Сушинский рассказал, что думает о новом генменеджере «Авангарда»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что в клубе пока нет полного доверия новому менеджеру команды Рашиду Хабибуллину. Ранее председатель совета директоров Александр Крылов заявил, что в клубе уверены в новом специалисте.

«Не знаю, как комментировать слова Крылова... Почему тогда не доверяли мне, почему не доверяли Волкову? А Хабибуллину при этом вдруг полное доверие? Я давно говорю, пока в «Авангарде» будет Крылов, ни у кого свободы и самостоятельности действий не будет. Просто нужен человек, которого потом можно будет обвинить в неудачах», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

«Авангард» занимает 6-е место на Востоке. Сегодня омский клуб сыграет с «Северсталью» в КХЛ.

Максим Сушинский
ХК Авангард
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