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Сегодня, 09:33

Сушинский рассказал, из-за чего у Рябыкина могут быть конфликты с игроками «Металлурга»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, почему у тренера «Металлурга» Дмитрия Рябыкина могут быть конфликты с игроками команды.

Рябыкин был главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера в «Металлурге».

«Могу сказать, что когда я был президентом «Авангарда», Дмитрий Рябыкин ни с кем из игроков не конфликтовал. Да, были какие-то рабочие моменты, но это совсем не про конфликт. Я вообще не понимаю, как тренер может конфликтовать с хоккеистами. Какой в этом смысл? Что им делить? Они ведь находятся в одной лодке и делают одну работу. Конфликты могут возникать на почве конкуренции, но ведь тренер игрокам не конкурент, а, наоборот, помощник.
Рябыкин — очень прямой человек, он не будет юлить, подбирать выражения. Он скажет так, как есть! И, возможно, это кому-то не нравится. Но, по мне, игроки не должны обижаться на такое, ведь в этом и состоит работа тренера, чтобы указывать на ошибки. Больше скажу, тренер для того и нужен, чтобы критиковать за ошибки, чтобы уровень игроков рос. А если только хвалить и гладить по головке, то ничего хорошего из этого не выйдет», — приводит Betonmobile слова Сушинского.

По информации «СЭ», «Металлург» не планирует увольнять Рябыкина и другого помощника главного тренера, Артема Чубарова. Команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 51 матче.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. Поражения, пустые трибуны, игроки грызутся с тренерами. Что происходит с «Магниткой»?

Источник: https://betonmobile.ru/sushinskiy-nazval-chertu-haraktera-ryabyikina-iz-za-kotoroy-u-nego-mogut-byit-konfliktyi-s-igrokami
Максим Сушинский
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ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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