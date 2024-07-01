Сушинский — о юбилее: «Будет человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем»

Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский, которому сегодня исполняется 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как отметит юбилей.

— Кто-то накануне 50-летия говорит: «Масштабных торжеств не планирую. Отмечу тихо в кругу семьи». А кто-то закатывает банкет на сто персон. Как у вас будет?

— Для меня юбилей — отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности — человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем.

Из хоккейного мира жду Диму Затонского, Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Сашу Гуськова, Дениса Денисова, Сашу Попова... Гостей могло быть и больше, но лето в разгаре, многие разъехались по отпускам.