Сегодня, 09:00
Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал, что у него были варианты вернуться в хоккей после ухода из «Авангарда».
— «Авангард» вы покинули летом 2020-го. За эти годы были предложения от хоккейных клубов?
— Да. В один звали гендиром, в другой — генеральным менеджером. В первом случае не договорились. Кое-что меня не устроило. Дело не в деньгах, до обсуждения финансовых условий даже не дошло. От остальных подробностей воздержусь. Что касается второго варианта, то просто не хотелось уезжать из Москвы.
— С возрастом желание работать в хоккее пропало?
— Да ну что вы! С удовольствием поработал бы. Тем более я умею это делать. Понимаю, как управлять клубом, что требуется для результата. Уверен, у меня получится.
Но хочется попасть в клуб, которому будешь полностью отдаваться. Который как-то связан с тобой. Либо тебе близка его политика. А ехать абы куда не вижу смысла.