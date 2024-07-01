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Сегодня, 09:00

Сушинский: «В один клуб звали гендиром, в другой — генеральным менеджером»

Александр Кружков
Обозреватель
Максим Сушинский.
Фото photo.khl.ru
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Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал, что у него были варианты вернуться в хоккей после ухода из «Авангарда».

— «Авангард» вы покинули летом 2020-го. За эти годы были предложения от хоккейных клубов?

— Да. В один звали гендиром, в другой — генеральным менеджером. В первом случае не договорились. Кое-что меня не устроило. Дело не в деньгах, до обсуждения финансовых условий даже не дошло. От остальных подробностей воздержусь. Что касается второго варианта, то просто не хотелось уезжать из Москвы.

— С возрастом желание работать в хоккее пропало?

— Да ну что вы! С удовольствием поработал бы. Тем более я умею это делать. Понимаю, как управлять клубом, что требуется для результата. Уверен, у меня получится.

Но хочется попасть в клуб, которому будешь полностью отдаваться. Который как-то связан с тобой. Либо тебе близка его политика. А ехать абы куда не вижу смысла.

Максим Сушинский. Максим Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»

Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
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