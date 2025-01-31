Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:29

Сушинский считает, что «Авангарду» без разницы, где начинать плей-офф

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский порассуждал о важности для «Авангарда» завершить FONBET чемпионат КХЛ в топ-4 Восточной конференции.

«Это принципиально ничего не поменяет. Без разницы, где начинать серию плей-офф.

Обсуждал с Алексеем Кудашовым, что сейчас нет такого. Не понимаешь, с кем в плей-офф играть лучше. Что первое, что четвертое, что шестое место, как у «Авангарда». Если омичи будут подниматься — хорошо, если нет — ну, ничего страшного! Я уже много раз говорил, что когда седьмые игры проходят на выезде, то 90 процентов в них побеждают гости», — сказал Сушинский Legalbet.ru.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» находится на шестом месте, имея в активе 53 очка. Отставание от «Ак Барса», который занимает четвертую строчку с 64 очками, составляет 11 баллов.

Источник: Legalbet.ru
1
Максим Сушинский
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о наркотиках
Тренер пнула свою ученицу на соревнованиях юниорок по фигурному катанию
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
В Кремле прокомментировали угрозы Трампа ввести пошлины в 100% против БРИКС
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя