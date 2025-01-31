Сушинский считает, что «Авангарду» без разницы, где начинать плей-офф

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский порассуждал о важности для «Авангарда» завершить FONBET чемпионат КХЛ в топ-4 Восточной конференции.

«Это принципиально ничего не поменяет. Без разницы, где начинать серию плей-офф.

Обсуждал с Алексеем Кудашовым, что сейчас нет такого. Не понимаешь, с кем в плей-офф играть лучше. Что первое, что четвертое, что шестое место, как у «Авангарда». Если омичи будут подниматься — хорошо, если нет — ну, ничего страшного! Я уже много раз говорил, что когда седьмые игры проходят на выезде, то 90 процентов в них побеждают гости», — сказал Сушинский Legalbet.ru.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» находится на шестом месте, имея в активе 53 очка. Отставание от «Ак Барса», который занимает четвертую строчку с 64 очками, составляет 11 баллов.