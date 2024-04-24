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Сегодня, 15:50

Сушинский считает, что «Локомотив» еще может вернуться в серию с «Металлургом»

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом».

«Локомотиву» всегда возможно вернуться в серию. Им необходимо забивать голы. Сложно выигрывать, если забиваешь два гола за три игры. «Металлург» подстроился под игру «Локомотива», тоже начал играть в закрытый хоккей. Они также очень много блокируют», — сказал Сушинский «СЭ».

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет со счетом 3-0. Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

(Кристина Ивушкина)

Максим Сушинский
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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