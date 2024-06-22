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Сегодня, 00:44

Сушинский считает, что Радулову будет тяжело работать с Никитиным

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский предположил, как сложится совместная работа главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина и форварда железнодорожников Александра Радулова.

«Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды. Думаю, что они детали обговорили еще до подписания контракта. Будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», — цитирует Сушинского Legalbet.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: Legalbet
Александр Радулов
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
Игорь Никитин
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