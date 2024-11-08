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Сегодня, 13:47

Сушинский: «В СКА многие ребята просто пропадают на скамейке»

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил игру СКА в текущем сезоне FONBET чемпионате КХЛ.

«Все же смотрят только на пасы и игру в атаке. На игру в обороне того же Зайцева все мало обращают внимания. Если у Кузнецова будет 23 или 25 минут на площадке, то мы увидим другого Кузнецова, который будет забивать, отдавать и вести за собой.
Большая обойма игроков не всегда идет в плюс СКА? Конечно, когда у тренера есть такой выбор игроков, не все могут постоянно выходить в стартовом составе. Мы помним, что с тем же Кадейкиным было в СКА, и что сейчас происходит с ним в «Тракторе». Не всегда такая длинная семейка идет в плюс. Многие ребята на этой скамейке просто пропадают», — цитирует Сушинского Metaratings.ru.

После 25 игр в текущем сезоне FONBET чемпионате КХЛ СКА имеет на своем счету 32 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующая игра команды пройдет на выезде с «Авангардом» 11 ноября в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/sushinskii-v-ska-mnogie-rebyata-prosto-propadayut-na-dlinnoi-skameike-420381/
Максим Сушинский

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