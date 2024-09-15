Сушинский считает поражение «Авангарда» в матче с «Амуром» заслуженным

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил старт омского клуба в новом сезоне FONBET КХЛ.

«Сейчас не играют два лидера: Буше и Ткачев. Но ребята справились с их отсутствием очень хорошо, показали цельность команды и тактическую подготовку. Заслуга тренера? Конечно. Его и всего тренерского штаба. В «Авангарде» отличный штаб.

Поражение в игре с «Амуром»? Я бы не назвал это случайностью. «Авангард» хорошо начал матч, повел, но не смог довести игру до логического завершения. А «Амур» работал на протяжении всего матча и довел дело до победы», — цитирует Сушинского Metaratings.

По итогам сезона-2023/24 Рид Буше и Владимир Ткачев стали лучшими игроками «Авангарда» по системе «гол+пас», набрав 78 и 75 очков соответственно.

Перед началом сезона Ткачев получил травму на тренировке. Ориентировочно он восстановится к январю-февралю 2025 года.

Буше получил повреждение на предсезонном турнире в Минске. Нападающий уже восстановился и участвует в тренировках на льду, но пока занимается по индивидуальной программе.